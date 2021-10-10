Клуб Deep Club в центре Рязани выставили на продажу.

Известно развлекательное заведение в Рязани - Deep Club, выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на портале Avito.

Общая площадь здания составляет 2 225,1 кв. метров. Туда входят: ресторан с летней площадкой, банкетный зал с танцполом, танцевальный клуб и административный этаж.

За здание на проезде Завражнова просят 85 миллионов рублей.

Земельный участок находятся в собственности.

Отмечается, что к комплексу прикреплен Шахматный клуб, который соединен с основным здание подземной лестницей.

В Deep Club регулярно проходят концерты топовых музыкантов, само здание расположено недалеко от площади Победы, на проезде Завражнова. Стоимость объекта – 85 млн рублей.

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