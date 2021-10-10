Из-за бешеной собаки под Рязанью все село отправили на карантин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбновском районе ввели карантин из-за бешеной собаки. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Установлено, что в конце сентября в районную ветеринарную станцию обратился житель села Городище. Мужчина пожаловался, что пес стал вести себя странно, постоянно норовил укусить, а из пасти шло обильное слюновыделение. Спустя пару дней собака умерла. Позже ветврачи назвали причину смерти – бешенство.

Теперь в течение 60 дней на территории всего Ходынинского сельского поселения, в том числе – на личном подворье по улице Новой в селе Городищи объявлен карантин с проведением мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.

В это время запрещено посещать территорию эпизоотического очага всем, кроме персонала, выполняющего технологические операции (врачей-ветеринаров). Кроме того, нельзя ввозить и вывозить животных, проводить ярмарки и так далее.

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