Во время пожара в дачном доме в Спасском районе пострадал 54-летний рязанец.

Днем 9 октября в диспетчерскую службу поступило срочное сообщение о пожаре в селе Половское Спасского района. Горел двухэтажный кирпичный дачный дом, по уточнениям УМЧС – сезонного проживания.

В результате возгорания поврежден потолок второго этажа, пострадал один человек – 54-летний мужчина. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Боролись с огнем пять человек личного состава Государственной противопожарной службы на двух спецавтомобилях.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!