Из-за прорыва водопровода под Рязанью произошел оползень у жилых домов. Фото: oksano4ka_min.

В Рязанском районе из-за прорыва водопровода заливает деревню Рубцово. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. Все произошло на улице Садовой.

«Порыв водопровода уже неделю. «Водоканал» приехал, посмотрел и уехал. Жилые дома находятся в трех метрах от обрыва, часть [видимо, обрыва] уже смыло. Прошу опубликовать, чтобы привлечь внимание», - говорится в сообщении рязанки oksano4ka_min

Судя по кадрам видео, которое предоставила девушка, недалеко от места порыва образовался огромный оползень.

Похожая ситуация происходит и в центре Рязани. На улице Праволыбедской из-за порыва размыла склон у Брессюирского моста (читать подробнее).

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