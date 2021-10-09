Уровень загрязнения воздуха в Рязани в сентябре был повышен

В минувшем сентябре, по данным Рязанского центра по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды, уровень загрязнения воздуха в областном центре был повышен.

Наблюдения за загрязнением проводились в Рязани ежедневно на 4 стационарных постах 4 раза в сутки. Лабораторией было отобрано и проанализировано 2662 пробы воздуха по 9 ингредиентам.

«Наибольший вклад в загрязнение воздуха внесли концентрации сероуглерода (в 2 раза выше нормы) в центре города, взвешенных веществ (превышение в 1,3 раза) в центре города, фенола (превышение в 1,1 раза) в микрорайоне Приокский», - отметили в ведомстве.

При этом сообщается, что содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода и формальдегида в целом по городу нормы не превышало.

Отмечается, что в целом в минувшем месяце в областном центре наблюдались благоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей.

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