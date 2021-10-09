Между Рязанским кремлем и Лесопарком создадут пешеходный променад

Фото: Главархитектура Рязанской области.

Рязанский кремль и Лесопарк хотят соединить пешеходной зоной. Об масштабных планах реконструкции общественного пространства рассказали в главном управлении архитектуры и градостроительства региона.

«Обсуждался вопрос благоустройства набережной рек Трубежа и Оки и соединение кремля и Лесопарка пешеходным променадом. Это задача колоссального значения для нашего города» - отметили в Главархитектуре.

В ведомстве также рассказали, что решение столь масштабной задачи потребует значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов, поэтому было решено начать с разработки мастер-плана развития территории.

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