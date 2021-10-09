Во время поисков Елены Логуновой у Сысоевского кладбища нашли надпись: «В овраге лежит труп».

9 октября, во время поисков 26-летней Елены Логуновой в районе Сысоевского кладбища в Рязани, добровольцы обнаружили надпись: «В овраге лежит труп». Накарябали ее на останках легкового автомобиля.

Судя по тому, что надпись на месте содранной краски уже проржавела, оставили ее давно. «По всей видимости, кто-то кого-то пугал», - заметил один из поисковиков.

Как ранее сообщалось, поиски организовала частный детектив Екатерина Шумякина, она по-прежнему считает мужа пропавшей девушки Александра Логунова - главным подозреваемым в ее исчезновении (читать подробнее).

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ).

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