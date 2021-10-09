В Рязани прошел традиционный осенний субботник

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

9 октября в областном центре прошел традиционный осенний общегородской субботник. О мероприятии, состоявшемся в рамках месячника по благоустройству, рассказала у себя в соцсетях глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«Сегодня приняла участие в первом общегородском субботнике. С сотрудниками администрации и горожанами убрали сквер на Советской Армии», - написала мэр.

Она добавила, что всего запланировано три субботника, которые охватят городские районы и пригласила рязанцев к участию в большой уборке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!