В соцсетях сообщили о нападении медведя на человека

В социальных сетях появилась информация о нападении медведя на человека в Рязанской области. В частности утверждается, что ЧП, якобы, произошло в районе деревни Деулино. Правда, официального подтверждения этой информации нет.
Ранее местная жительница рассказала, что людей через громкоговоритель просили срочно покинуть лес в связи с нахождением там хищников.
Напомним, впервые следы медведя этой осенью были обнаружены на грунтовой дороге в районе Деулино. Затем следы обнаружили и у Криуши. Тогда специалисты с которыми поговорила «КП-Рязань», посчитали, что для человека прямой опасности нет.
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