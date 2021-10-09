В соцсетях сообщили о нападении медведя на человека

В социальных сетях появилась информация о нападении медведя на человека в Рязанской области. В частности утверждается, что ЧП, якобы, произошло в районе деревни Деулино. Правда, официального подтверждения этой информации нет.

Ранее местная жительница рассказала, что людей через громкоговоритель просили срочно покинуть лес в связи с нахождением там хищников.

Напомним, впервые следы медведя этой осенью были обнаружены на грунтовой дороге в районе Деулино. Затем следы обнаружили и у Криуши. Тогда специалисты с которыми поговорила «КП-Рязань», посчитали, что для человека прямой опасности нет.

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