Священников Павла Конькова и Василия Чигасова наградил митрополит Марк

Фото: Рязанская епархия.

8 октября митрополит Рязанский и Михайловский Марк вручил клирикам епархии медали святителя Василия, епископа Рязанского, III степени. Об этом сообщается на епархиальном сайте.

Награды получили иерей Павел Коньков и иерей Василий Чигасов. Отмечается, что отец Павел в этот день встретил 35-летие, а Василий Чигасов 2 октября отметил 10-летие иерейской хиротонии.

Вручая священнослужителям медали, Марк поблагодарил их за труды и пожелал помощи Божией в дальнейших начинаниях.

Напомним, священник Павел Коньков недавно участвовал в фотоссесии для магазина-студии индивидуального пошива мужской одежды. Об этом батюшка сообщил на своей странице в социальной сети.

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