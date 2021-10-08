Рязанский краевед Александр Чугунов: «Эко-Пронск» вышел на тропу войны

От вывески осталась половина... Фото: Александр ЧУГУНОВ.

Александр Чугунов - солотчинский краевед и общественный активист. Он является прекрасным знатоком творчества Константина Паустовского, поэтому внимательно следит за развитием в поселке «солотчинского» периода известного советского писателя. За один из его рассказов, «Телеграмма», написанный именно в Солотче, великая актриса Марлен Дитрих встала на колени перед писателем - это общеизвестный факт.

- В начале октября мусоровоз регионального оператора «Эко-Пронск» разломил пополам вывеску «Тропа Паустовского», - рассказал нашему изданию Чугунов. - Свидетелей этого события несколько, в частности, продавщицы рядом стоящего супермаркета.

...которая теперь уже стоит на земле. Фото: Павел АВЕРИН

Чугунов недоумевает, как крупногабаритный грузовик попал по сути на проселочную дорогу. Предполагает, что из-за ошибки навигатора.

Обломки вывески с именем Паустовского сейчас валяются на земле - реставрировать ее никто, вероятно, не собирается.

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