В пробах мяса в рязанской столовой нашли ДНК-вирус африканской чумы свиней

Зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов был вынужден в экстренном порядке собрать 8 октября комиссию по профилактике и ликвидации особо опасных и карантинных болезней животных на территории Рязанской области.

В повестке дня был один вопрос: факт выявления ДНК-вируса африканской чумы свиней в пробах мяса, отобранных в столовой в районе Южный промузел города Рязани. Зараженная свинина была произведена на «Кстовском мясокомбинате» Нижегородской области.

Напомним, что африканская чума свиней относится к карантинным особо опасным заболеваниям животных. Поэтому глава региона обязан будет ввести ряд ограничительных мероприятий на объекте, где обнаружена партия инфицированной продукции свиноводства. Документация по карантину уже готовится.

Зараженная свинина, по утверждениям властей, изолирована и помещена на ответственное хранение, а в последующем будет уничтожена. В помещениях столовой проводится дезинфекция.

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