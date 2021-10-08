Николай Любимов: Люди оказали нам доверие, и мы не имеем права их подвести

Основным вопросом повестки партийного мероприятия 8 октября стало подведение итогов электорального цикла 2021.

«Сегодня время подвести итоги, дать оценку нашей работе, проанализировать ошибки, изучить положительный опыт и использовать все эти знания в дальнейшем», – отметил лидер рязанских единороссов, губернатор Рязанской области Николай Любимов, обращаясь к члена президиума регионального политсовета.

По его словам, выборы в Государственную Думу всегда вызывают большой интерес у жителей нашей страны. «Мы выполнили поставленные задачи, – подчеркнул Николай Любимов. – Результат был достигнут во многом благодаря слаженной работе всех избирательных штабов».

Говоря о победе кандидатов-одномандатников Андрея Красова и Дмитрия Хубезова, секретарь регионального отделения партии обратил внимание, что они поработали качественно, в результате чего получили достойный результат.

«Активная фаза кампании началась со сбора предложений в народную программу. В результате в регионе было собрано более 44 тысяч предложений. Большую их часть условно можно разделить на девять направлений: дороги, освещение, качество воды и водоснабжение, организация вывоза мусора, занятость населения, здравоохранение, образование, газификация, создание инфраструктурных объектов. Это теперь наши задачи. Люди оказали нам доверие, и мы не имеем права их подвести», – обратился к однопартийцам Николай Любимов.

Отдельным направлением работы стал штаб общественной поддержки партии. В его задачи входили взаимодействие с общественными объединениями и сбор предложений в народную программу. «Спасибо тем, кто занимался данным направлением, спасибо руководителю штаба Татьяне Панфиловой», – сказал Николай Любимов.

Он поблагодарил за проведенную работу по контролю за реализацией национальных и партийных проектов депутатский корпус. «Члены партии «Единая Россия» вместе с общественниками выходили на объекты, проверяли соответствие выполнения работ и проектной документации, следили за графиком. В результате подавляющее большинство проектов удалось выполнить в установленные сроки и в должном качестве», – уточнил секретарь регионального отделения партии.

Говоря об особенностях завершившегося электорального цикла, лидер рязанских единороссов обратил внимание, что сегодняшние реалии диктуют новые условия работы в сети Интернет. «Современному пользователю важны качество информации, ее достоверность и скорость, с которой она поступает. Умение быстро реагировать на постоянно меняющуюся повестку, умение говорить на простом языке о сложных вещах, быть честным, быть живым, быть реальным – это то, что избиратель чувствует и хочет видеть. Работать в таких условиях сложно, но мы и наши кандидаты с этой задачей справились», – подчеркнул секретарь регионального отделения.

Кроме этого, Николай Любимов озвучил итоги избирательных кампаний по выборам глав и депутатов органов местного самоуправления.

На выборах глав кандидаты от «Единой России» победили 46 кампаниях, уступили только в двух поселениях: в Варсковском сельском поселении Рязанского района и Напольновском сельском поселении Сараевского района.

«Результат большой и важной работы, которую мы с вами делаем, находит положительный отклик у жителей нашего региона, и тот кредит доверия, который рязанцы нам оказали в текущем году, этому подтверждение, – уверен Николай Любимов. – Предлагаю вместе, не снижая темпов, продолжить работу над улучшением условий и качества жизни жителей Рязанского края. Люди от нас этого ждут».