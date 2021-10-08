Врач рязанской ОКБ рассказала жителям Канищева о пользе обязательной вакцинации.

7 октября врач-терапевт рязанской областной клинической больницы Наталья Селезнева пообщалась с жителями микрорайона Канищево на тему вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Встреча прошла в ТОС «III Квартал микрорайона Канищево». Наталья Селезнева напомнила рязанцам о необходимости вакцинации и соблюдении социальной дистанции, масочного режима и других мер, предусмотренных Роспотребнадзором в местах массового скопления людей.

Ранее губернатор Николай Любимов поручил чиновникам усилить разъяснительные беседы с горожанами, так как в регионе увеличивается рост числа заболевших коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!