Рязанка пожаловалась Татьяне Панфиловой на неудовлетворительное состояние дороги

Фото: РОО "Единая Россия".

«В прошлом году недалеко от моего дома меняли трубу холодного водоснабжения. После ремонта дорога так и осталась изрытой. Во время дождя этот участок превращается в сплошную грязь, пройти невозможно», – пожаловалась жительница рязанской деревни Канищево руководителю приемной партии «Единая Россия», депутату Рязанской областной Думы Татьяне Панфиловой в ходе дистанционного приема 7 октября.

Парламентарий связалась с депутатом Рязанской городской Думы по округу Еленой Акимкиной, которая заверила, что держит вопрос на контроле, и в ближайшие дни данный участок будет засыпан асфальтовой крошкой.

«Обращение остается на моем контроле», – заверила Татьяна Панфилова.

Также к руководителю партийной приемной обратились по вопросу установки домофона в многоквартирном доме, оформления земли в собственность, пожаловались на работу администраций нескольких сельских поселений.

По всем вопросам заявители получили консультации, по ряду обращений будут написаны обращения.

«Региональная партийная приемная продолжает работать в дистанционном режиме. Депутаты всех уровней, юрист проводят прием по телефону по предварительной записи. Также принимаются письменные обращения», – напомнила Татьяна Панфилова.

Направить обращение можно по почте: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А или на электронный адрес op@ryazan.er.ru, записаться на прием и уточнить необходимую информацию можно по телефону (4912) 28-43-13, 28-43-23.