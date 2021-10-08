Губернатор попросил чиновников объяснить рязанцам пользу обязательной вакцинации.
Губернатор Николай Любимов попросил усилить разъяснительную работу с рязанцами, развеять их сомнения относительно безопасности и эффективности вакцин. Такое поручение он дал во время заседания областного оперштаба 8 октября.
По словам Любимова, этой разъяснительной работой должны заниматься все министерства, органы местного самоуправления, а не только минздрав и Роспотребнадзор. Он подчеркнул, что в регионе растет число заболевших.
«Вакцинация позволит максимально обезопасить работников, которые более всего подвержены риску заболеть», - отметил губернатор, добавив, что это уместные и вынужденные меры, они позволят сохранить здоровье и жизни людей.
6 октября в Рязанской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса (полный список работников, которым необходимо привиться).
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