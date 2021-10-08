Ночь на субботу в Рязанской области будет студёнее, чем ожидалось

Опубликован прогноз для Рязанской области на 9 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Опубликован прогноз для Рязанской области на 9 октября. Исходя из него, ночь на субботу будет студёнее, чем ожидалось ранее. Местами похолодает до -6.

Если в предварительном прогнозе местный филиал Гидрометеоцентра обещал -3…+2 градуса, то теперь метеорологи полагают, что температура по области будет в пределах +1…-6 градусов. В светлое же время суток воздух прогреется до +9…+14, а это даже теплее прежних ожиданий.

Осадков 9 октября не предвидится. На небе – переменная облачность. Ветер, как и в пятницу, слабый (2-7 м/с), переменных направлений.