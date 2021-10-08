У рязанского предпринимателя обнаружили фальсификат сливочного масла. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники рязанского Россельхознадзора отобрали у индивидуального предпринимателя пробы сливочного масла производства ООО «Аура» (Московская область, Дубна), а потом направили в лабораторию на исследование. Позже специалисты установили фальсификацию молочной продукции жирами растительного происхождения.

В связи с несоответствием сливочного масла требованиям технических регламентов в отношении ООО «Аура» возбудили дело об административном правонарушении. За допущенные нарушения, «создавшие угрозу причинения вреда здоровью» граждан, Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал компанию на 150 тысяч рублей.

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