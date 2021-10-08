В Рязанской области COVID-19 показал небывалый рост – 164 случая за сутки

8 октября в Рязанской области выявили 164 новых случая коронавирусной инфекции. Это максимальный прирост заболевших, какой только случался за все время пандемии, если верить официальной статистике.

Предыдущий максимум - 154 случая за сутки - фиксировался днем ранее, 7 октября. Всего, по данным оперативной группы, в регионе известно о 43 466 случаях COVID-19.

Также оперативная группа сообщает еще о 10 смертях, ведущей причиной которых признали коронавирусную инфекцию. Таким образом, жертвами пандемии в Рязанской области официально признали 1176 человек.