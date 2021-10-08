МХК «Рязань-ВДВ» одержал шестую подряд победу

Вратарь тверской команды достает шайбу из сетки. Фото: Павел АВЕРИН

В очередном матче НМХЛ 7 октября МХК «Рязань-ВДВ» на своем льду принимал в повторном матче тверскую команду и уверенно победил 3:1.

Работник ледовой арены наблюдает за ходом матча. Фото: Павел АВЕРИН

«Десантники» с первых мгновений матча начали планомерную осаду ворот «Тверичей-СШОР». Кстати, это единственная в Твери команда, которая играет на всероссийском уровне. «ТХК», выступавший в Высший хоккейной лиге, до сих пор так и не возродился. Поэтому, по словам представителей немногочисленной, но голосистой тверской группы поддержки, на молодежный хоккей в их родном городе ходит зрителей гораздо больше, чем в «столице ВДВ».

Теперь к игре. Рязанцы расчерчивали на льду геометрию осмысленных атак. И, как следствие, вели в счете 3:0 уже к середине второго периода. Голы в свой актив записали Даниил Параничев, Дмитрий Гундырев и Павел Елизаров. Последний практически расстрелял с убойной дистанции Александра Баринова, не раз спасавшего гостей от неминуемого взятия ворот.

Данил Шалойко мог записать в свой актив «сухарь», но буллит за его же нарушение – бросок клюшки – не позволил этого сделать. Кроме гола Дмитрия Новожилова, тверские игроки так и не смогли больше создать ничего по-настоящему опасного у ворот «десантников».

Не смотря на преимущество хозяев льда, Шалойко не раз выручил команду. Фото: Павел АВЕРИН

Команда Артема Седунов празднует шестую победу подряд, несмотря на ворчание своих фанатов о том, что «хотели обыграть соперника на одном коньке». И принимает 10 октября воронежский «Металлург».