Адвокат просит заключить под стражу мужа пропавшей Елены Логуновой

Александр Логунов, супруг пропавшей Елены, проходит по делу в качестве свидетеля. По крайней мере, пока.

Максим Калинов, адвокат матери Елены Логуновой, просит взять под стражу супруга пропавшей рязанки. Об этом «КП-Рязань» сообщил он сам.

Защитник направил в центральный аппарат СК ходатайство о допросе Александра Логунова в качестве подозреваемого и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По мнению Калинова, в показаниях мужчины имеется множество существенных несостыковок и противоречий. Мама Елены уверена, что к исчезновению дочери причастны именно Александр и его семья.

Адвокат добавил, что направил в СК еще два ходатайства – о проведении очных ставок между мамой, супругом пропавшей и его родителями, а также о привлечении к расследованию известного следователя Дмитрия Плоткина.

Напомним, 26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ)

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Александр Логунов провалил полиграф на вопросах о пропаже жены

Специалисты считают, что супруг причастен к известным событиям (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!