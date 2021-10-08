Обязательная вакцинация в Рязани: кто должен сделать прививки

Обязательная вакцинация в Рязани: рассказываем, кто должен сделать прививки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 октября в Рязанской области ввели обязательную вакцинацию. Касается обязательная вакцинация от коронавируса в Рязани только сотрудников определенных сфер, надо сказать, многочисленных — от театров до промышленных предприятий непрерывного цикла, а также всех чиновников.

Но, например, сотрудников СМИ в Рязани и области обязательная вакцинация не касается. По мнению Роспотребнадзора, видимо, журналисты мало контактируют с людьми. Есть и другие категории работников, которых неизвестно, куда причислить, и нужна ли им обязательная вакцинация. Например, уборщице на АЗС.

Однако известно, что профилактические прививки должны сделать не менее 80% сотрудников, при этом первый компонент следует ввести до 1 ноября, а второй - до 1 декабря 2021 года. Работников, которые не вакцинируются до 1 декабря 2021 года, уволят.

Кому конкретно нужно привиться как можно скорее, чтобы не потерять работу, читайте в материале: В Рязани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Рассказываем, кого уволят без прививки

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