Под Рязанью грузовик снес 22-летнего мотоциклиста без прав

В момент ДТП грузовик поворачивал направо. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

В городе Рыбном, что под Рязанью, 7 октября случилась дорожная авария с участием мотоцикла и грузовика Mercedes Benz. Местом ДТП стал участок улицы Перспективной у дома №2, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Грузовиком управлял 45-летний рыбновец. Примерно в 16:20 он, поворачивая направо, совершил столкновение с 22-летним рязанцем на Irbis.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в ГИБДД.

Как оказалось, у мотоциклиста не было водительских прав.