Уволенная «по собственному» рязанка отвоевала в суде работу и деньги

Иск рассматривался в Железнодорожном районном суде Рязани. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязани женщина добилась признания своего увольнения незаконным и отсудила у работодателя больше 220 тыс. рублей. О результатах тяжбы по гражданскому иску рассказала пресс-служба Железнодорожного районного суда, не называя действующих лиц.

Главное обстоятельство состоит в том, что женщина написала заявление «по собственному желанию». Сделала она это по указанию руководителя и под диктовку старшего администратора, но в тот же день заявление отозвала, написав на электронную почту работодателя.

Суд усмотрел в действиях руководства нарушение статьи 80 ТК РФ, так как работница процедуру отзыва заявления соблюла, а директор все равно ее уволил. Решением, которое пока не вступило в законную силу, истица восстановлена на работе.

Кроме того, работодатель должен будет заплатить 210 тыс. рублей – это зарплата за время вынужденного прогула, а еще 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.