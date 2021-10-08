Мэру Рязани пожаловались на засилье голубей – распространителей болезней.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рязанка пожаловалась мэру Рязани Елене Сорокиной на засилье голубей во дворах домов по улицам Есенина и Подгорной.
«Обращаемся к вам с просьбой… На территории домов по улице Есенина и улице Подгорной во дворах домов №34, №2 и №4 очень много голубей. Мы понимаем, что это [голуби] рассадник болезней. Мы звонили по этому вопросу в Роспотребнадзор, но нам мягко сказали, что делать ничего не будут. Помогите в решении этой проблемы», - написала Татьяна Фадеева.
Администрация Рязани отреагировала на сообщение, указав, что вопрос передали соответствующим службам. В течение недели пообещали предоставить ответ.
Ранее рязанский ученый, орнитолог Антон Барановский сказал, что если с улиц Рязани исчезнут все голуби, то ничего плохого для людей не произойдет, от них нет никакой пользы (читать подробнее).
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