Мэру Рязани пожаловались на засилье голубей – распространителей болезней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанка пожаловалась мэру Рязани Елене Сорокиной на засилье голубей во дворах домов по улицам Есенина и Подгорной.

«Обращаемся к вам с просьбой… На территории домов по улице Есенина и улице Подгорной во дворах домов №34, №2 и №4 очень много голубей. Мы понимаем, что это [голуби] рассадник болезней. Мы звонили по этому вопросу в Роспотребнадзор, но нам мягко сказали, что делать ничего не будут. Помогите в решении этой проблемы», - написала Татьяна Фадеева.

Администрация Рязани отреагировала на сообщение, указав, что вопрос передали соответствующим службам. В течение недели пообещали предоставить ответ.

Ранее рязанский ученый, орнитолог Антон Барановский сказал, что если с улиц Рязани исчезнут все голуби, то ничего плохого для людей не произойдет, от них нет никакой пользы (читать подробнее).

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