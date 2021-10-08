Появилась уточненная информация об исчезновении 27-летнего Станислава Грушина

27-летний Станислав Грушин пропал в поселке гусь-Железный Касимовского района. Об этом сообщает Лиза Alert Рязань. По данным волонтеров, о местонахождении мужчины неизвестно с 23 сентября.

Ранее поисково-спасательный отряд «Мещера» сообщал, что о местонахождении Грушина неизвестно с 30 сентября, а где конкретно он исчез, вообще не сообщали.

Кроме того, появилась и уточненная ориентировка.

Был одет: камуфлированная ветровка, серый свитер, серо-синяя футболка, красная кепка с надписью «Россия».

С собой: черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Станислава Грушина, звоните по телефону 112.

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