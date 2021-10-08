На улице Бирюзова в Рязани сбили подростка на пешеходном переходе.

13-летний житель Рязани пострадал в ДТП 7 октября. Когда подросток шел по пешеходному переходу у дома 22 на улице Бирюзова, его сбила Lada 4x4. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным полицейских, наезд совершил 69-летний горожанин. Инцидент произошел примерно в 18:40.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Насколько серьезные, пока не уточняется. По факту случившегося ГИБДД проводит проверку.

Всего за сутки в Рязанской области в пяти ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

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