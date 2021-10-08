Рязанское УФССП: Очередь к приставам появилась из-за того, что люди пришли без записи

Судебные приставы объяснили, почему к их отделу на улице Соборной образовалась огромная очередь. Все дело в том, что люди пришли без записи.

«Очередь была вызвана тем, что подавляющее большинство граждан пришли без записи, но при этом принимались сотрудниками в порядке живой очереди», - говорится в сообщении ведомства.

По словам приставов, в тот день, когда образовалась очередь, сотрудники приняли порядка пятисот человек. Из них только шесть человек пришли по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что рязанцы не могли записаться на прием через портал Госуслуг.

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