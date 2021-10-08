В Рязани бросились на поиски исчезнувшего 27-летнего Станислава Грушина.
В Рязани бесследно исчез 27-летний Станислав Грушин. Тревогу забили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
По информации активистов, последний раз мужчину видели 30 сентября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы Станислава Грушина: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светлые, серые.
Был одет на момент исчезновения: камуфлированные куртка и штаны, красная кепка.
«Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение просьба звонить по телефонам: дежурный отряда: +7 (4912) 51-21-71 или 112.
Мужчина с 30 сентября не выходит на связь с родственниками.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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