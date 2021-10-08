В восьми районах Рязанской области 8 октября отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
8 октября в восьми (8) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Пронский район:
- деревня Альютово — с 08:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Красное — с 09:00 до 15:00.
Сараевский район:
- поселок Большой Красный Озерок — с 09:00 до 16:00.
Старожиловский район:
- село Гребнево — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- село Заречье-1, село Заречье-2, село Прудская — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Лопухи, деревня Полково, село Заокское, село Казарь, село Поляны — с 10:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Житово, город Рыбное, село Ходынино, деревня Елизаветинка, деревня Аблово, деревня Сидоровка — с 10:00 до 15:00.
Захаровский район:
- деревня Большая Лубянка, село Гладкие Выселки, село Захарово — с 12:00 до 15:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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