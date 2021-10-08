В восьми районах Рязанской области 8 октября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

8 октября в восьми (8) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пронский район:

- деревня Альютово — с 08:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Красное — с 09:00 до 15:00.

Сараевский район:

- поселок Большой Красный Озерок — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- село Гребнево — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Заречье-1, село Заречье-2, село Прудская — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Лопухи, деревня Полково, село Заокское, село Казарь, село Поляны — с 10:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- село Житово, город Рыбное, село Ходынино, деревня Елизаветинка, деревня Аблово, деревня Сидоровка — с 10:00 до 15:00.

Захаровский район:

- деревня Большая Лубянка, село Гладкие Выселки, село Захарово — с 12:00 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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