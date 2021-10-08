Скончался Иван Разоренов – непосредственный участник Великой Отечественной войны.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Рязани скончался участник Великой Отечественной войны Разоренов Иван Федорович. Октябрьский совет ветеранов города Рязани глубоко скорбит по поводу его кончины и выразил соболезнования родным и близким ветерана.
Иван Федорович Разоренов был награжден орденом Отечественной войны III степени, медалью «За победу над Германией».
«Светлая память об Иване Федоровиче останется в наших сердцах», - говорится в некрологе.
Ранее сообщалось, что не стало председателя Рязанской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Виктора Анатольевича Кузина (подробнее).
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