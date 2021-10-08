Скончался Иван Разоренов – непосредственный участник Великой Отечественной войны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани скончался участник Великой Отечественной войны Разоренов Иван Федорович. Октябрьский совет ветеранов города Рязани глубоко скорбит по поводу его кончины и выразил соболезнования родным и близким ветерана.

Иван Федорович Разоренов был награжден орденом Отечественной войны III степени, медалью «За победу над Германией».

«Светлая память об Иване Федоровиче останется в наших сердцах», - говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что не стало председателя Рязанской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Виктора Анатольевича Кузина (подробнее).

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