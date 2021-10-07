Рязанский новичок Госдумы РФ Хубезов может возглавить комитет

Дмитрий Хубезов. Фото из личного архива.

Дмитрий Хубезов, один из представителей Рязанской области в Госдуме РФ, претендует на должность председателя комитета по охране здоровья. Решение приняли его однопартийцы 7 октября на собрании фракции «Единой России».

Бывший главный врач Областной клинической больницы в Рязани на выборах в Госдуму РФ 2021 года баллотировался по одномандатному округу №157. Объявленный избиркомом результат Хубезова составил 48,06% голосов.

В предыдущем седьмом созыве нижней палаты парламента комитет по охране здоровья возглавлял другой «единоросс» Дмитрий Морозов.

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