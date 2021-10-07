Рязанец, убивший мать тремя ножами, получил 10 лет колонии

В Октябрьском районном суде Рязани 7 октября огласили приговор убийце собственной матери. Мужчина также признан виновным в краже. Он проведет в колонии строгого режима 10 лет 6 месяцев, если приговор вступит в законную силу без изменений.

4 августа 2020 года, когда произошло преступление, рязанец был у своей матери в поселке Соколовка. Женщина стала упрекать сына за образ жизни, который тот вел, и за отсутствие какой-либо помощи – что в быту, что в уходе за бабушкой. Озверев, отпрыск нанес ей не меньше 15 ударов тремя ножами по различным частям тела (туловище, шея, предплечье).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, кошмарное действо начало разворачиваться во дворе дома, а затем переместилось в дом.

«Свои противоправные действия рязанец прекратил, после того как нанес очередной удар клинком ножа в область шеи матери, от которого нож сломался пополам», - рассказали в прокуратуре, уточнив, что лезвие осталось в шее, а рукоятка в руках убийцы.

Не погнушался отпрыск и обворовать мертвую маму, похитив мобильный телефон и банковскую карту. Деньгами с карты он распорядился по своему усмотрению.