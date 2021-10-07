7 октября в жертвы COVID-19 в Рязанской области включили восемь человек

В четверг, 7 октября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще у восьми человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

В летальный список внесли имена четырех женщин – 70 лет, 79 лет, 86 лет, 91 год, а также четырех мужчин – 48 лет, 54 года, 59 лет, 62 года.

Все они скончались еще в июле. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, жертвами пандемии в регионе стали 1166 человек.

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