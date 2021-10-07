К судебным приставам в Рязани растянулась огромная очередь. Фото: Новости Рязани ВКонтакте.

В Рязани у здания регионального отделения судебных приставов собралась огромная очередь. Соответствующее фото анонимно разместили в паблике НРВК 7 октября.

По словам рязанцев, подобного можно было избежать, если бы нормально работал портал Госуслуг. Многие просто не смогли записаться онлайн. Также жители пожаловались на то, что в отделении не всегда отвечают на телефонные звонки.

«С ковидом борьба на 5+. Значит, вводят обязательную вакцинацию, запрещают массовые мероприятия, но при этом допускают такие очереди», – отметил автор поста.

Раннее отделение приставов находилось на проезде Яблочкова. На Соборную оно переехало 13 сентября.

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