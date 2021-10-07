Перебои с транспортом в Рязани продолжаются

В Рязани продолжаются перебои с общественным транспортом, сообщает портал ProГород. В частности, уехать из Карцева вечером практически невозможно, люди ждут транспорт по 20-30 минут - из пяти пришедших автобусов, два - уезжают пустыми. Остальные просто стоят в отстойнике.

«5 октября с 14:00 на линии не было ни одного троллейбуса №17. С сыном простояли на остановке целый час. В диспетчерской ответили честно – на линии не хватает троллейбусов», - рассказывает одна из рязанок

Кроме того, в час-пик не хватает маршруток №91, автобусов №20.

По словам чиновников, в Управлении транспорта сообщили, что на данный момент расторгается договор обслуживания с перевозчиком маршрута №91. Для восполнения потребности в транспорте, продлят маршрут №41.

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