Орнитолог: Грачи и лебеди подскажут, когда в Рязани наступит зима.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
До наступления календарной зимы осталось чуть больше полутора месяцев, но когда же наступит зима в Рязани настоящая – со снежным покровом и морозами? Как оказалось, об этом нам просигнализируют пернатые.
- Есть два вида перелетных птиц, которые, что называется, ждут до последнего, - говорит рязанский орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский, - это грач и лебедь. Грач улетает тогда, когда земля смерзается, и ему становится невозможно добывать пищу в нужном объеме. А лебедь – когда водоемы начинают покрываться коркой льда. Гуси и утки, в отличие от лебедей, улетают заранее.
Недаром же в народе говорили: лебедь на хвосте зиму несет!
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