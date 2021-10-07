Орнитолог: Грачи и лебеди подскажут, когда в Рязани наступит зима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До наступления календарной зимы осталось чуть больше полутора месяцев, но когда же наступит зима в Рязани настоящая – со снежным покровом и морозами? Как оказалось, об этом нам просигнализируют пернатые.

- Есть два вида перелетных птиц, которые, что называется, ждут до последнего, - говорит рязанский орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский, - это грач и лебедь. Грач улетает тогда, когда земля смерзается, и ему становится невозможно добывать пищу в нужном объеме. А лебедь – когда водоемы начинают покрываться коркой льда. Гуси и утки, в отличие от лебедей, улетают заранее.

Недаром же в народе говорили: лебедь на хвосте зиму несет!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!