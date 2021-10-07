В сентябре рязанцы называли своих деток необычными и полузабытыми именами

ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей, рожденных в Рязанской области в сентябре 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей, рожденных в Рязанской области в сентябре 2021 года. Содержание списка говорит о том, что некоторые родители продолжают выбирать для своих детей необычные и полузабытые имена.

Среди имен мальчиков выделяется Доброслав. Рядом с ним вполне обыкновенные, но не для России, Альберт и Роберт. Также среди редких оказались Савелий, Платон, Всеволод, Макар, Георгий.

Пожалуй, еще более разнообразно все у маленьких красавиц. Здесь особо обращают на себя внимание Гликерия и Венера. Выбирали родители девочек и такие имена как Устина, Аврора, Виолетта, Агнесса.

Если же говорить о популярных именах, мальчиков гораздо чаще называли Матвеем, нежели Сергеем или Николаем, а среди новорожденных девочек больше Алис, Василис и Софий, нежели Светлан или Татьян. Судя по данным сентября, не выходят из моды оба варианта одного из самых распространенных имен – Александр и Александра.