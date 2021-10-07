В Рязани снова проверили соблюдение масочного режима

7 октября в Рязани работники управления транспорта проверили соблюдение масочного режима в автобусах и на остановках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Масочный рейд провели на разворотном кругу у ТРЦ «Круиз». Специалисты проверили, носят ли маски в автобусах и троллейбусах пассажиры, а также водители и кондукторы. В мэрии отметили, что транспорт ежедневно обеспечивается масками, перчатками и антисептиками для обработки поверхностей.

Также чиновники пообщались с рязанцами на остановках, и напомнили им о необходимости соблюдения масочного режима и вакцинации от коронавирусной инфекции.

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