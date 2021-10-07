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Происшествия7 октября 2021 16:02

Появилось видео из подвала дома пропавшей рязанки Елены Логуновой

Следователи три раза спускались в подвальное помещение, но ничего подозрительного не нашли
Источник:kp.ru
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Опубликовали видео из подвала дома на улице Черновицкой, где проживала пропавшая рязанка Елена Логунова. Кадры сделали во время осмотра помещения корреспондентом Vidsboku.

Как пояснили в издании, следователи осматривали подвал три раза. Ничего подозрительного они не нашли. Дверь всегда запиралась, а ключи есть только у председателя ТСЖ дома и сантехника.

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. Девушка вышла в магазин за продуктами и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

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Видео из подвала дома, гже жила Елена Логунова
Видео из подвала дома, гже жила Елена Логунова
Источник: ВидСбоку.

Ранее сообщалось, что ее муж Александр провалил проверку на полиграфе на Первом канале (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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