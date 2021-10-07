Появилось видео из подвала дома пропавшей рязанки Елены Логуновой

Опубликовали видео из подвала дома на улице Черновицкой, где проживала пропавшая рязанка Елена Логунова. Кадры сделали во время осмотра помещения корреспондентом Vidsboku.
Как пояснили в издании, следователи осматривали подвал три раза. Ничего подозрительного они не нашли. Дверь всегда запиралась, а ключи есть только у председателя ТСЖ дома и сантехника.
26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. Девушка вышла в магазин за продуктами и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Ранее сообщалось, что ее муж Александр провалил проверку на полиграфе на Первом канале (читать подробнее).
Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).
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