На улице Вокзальной в Рязани закрыли бордель с африканками. Об этом с «КП-Рязань» сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции установили, что хозяйка квартиры проживает в другом регионе. Они связались с женщиной и провели с ней профилактическую беседу. Хозяйка убедила квартирантов освободить жилплощадь.

Ранее сообщалось, что в доме №85 фактически функционировал с 2020 года, а закрыли после гневного поста в соцсетях от жильцов подъезда. По их словам, приходившие в квартиру клиенты размахивали ножом и вымогали деньги у посторонних (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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