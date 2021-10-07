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Общество7 октября 2021 15:26

Погоду в Рязани 8 октября будет определять мощный антициклон

Помимо ясного неба это аномально высокое давление
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз для Рязанской области на 8 октября. Гидрометеоцентр обещает малооблачную погоду без осадков. В темное время суток холодную, в светлое - умеренно теплую.

Определяющим фактором по-прежнему является мощный антициклон, который «дарит» аномально высокое давление.

Температура воздуха ожидается в пределах -5…0 градусов ночью и +8...+13. Это аналогично четвергу и заметно ниже климатической нормы. Кстати, год назад температура наоборот была аномально высокой - максимальная в Рязани почти +20, среднесуточная +14.

Ветер по прогнозу 1-6 м/с, то есть почти отсутствует.