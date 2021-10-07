В пятый раз в Рязани попытаются построить новое кладбище

6 октября администрация Рязани объявила новый конкурс в электронной форме на строительство кладбища «Преображенское». Предыдущие четыре попытки найти подрядчика закончились ничем, так как не было подано ни одной заявки. Первый конкурс проводился в июле.

Начальная цена контракта – почти 11 миллионов рублей.

Для более чем 3 тысяч захоронений планируется огородить площадь 3,7 гектара возле существующего кладбища – Богородского. Также проект предусматривает устройство входной зоны со стоянкой и общественным туалетом, нескольких площадок для отдыха и сбора мусора.