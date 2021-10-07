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Общество7 октября 2021 14:26

В пятый раз в Рязани попытаются построить новое кладбище

Очередной конкурс проводит городская администрация. Предыдущие не состоялись
Источник:kp.ru
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6 октября администрация Рязани объявила новый конкурс в электронной форме на строительство кладбища «Преображенское». Предыдущие четыре попытки найти подрядчика закончились ничем, так как не было подано ни одной заявки. Первый конкурс проводился в июле.

Начальная цена контракта – почти 11 миллионов рублей.

Для более чем 3 тысяч захоронений планируется огородить площадь 3,7 гектара возле существующего кладбища – Богородского. Также проект предусматривает устройство входной зоны со стоянкой и общественным туалетом, нескольких площадок для отдыха и сбора мусора.