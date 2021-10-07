СК завершил расследование массового ДТП с рейсовым автобусом на мосту через Трубеж

Фото с места ДТП.

Следственное управление СК России по Рязанской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по факту массового ДТП с участием рейсового автобуса 12 апреля этого года на мосту через Трубеж в Рязани.

Следствие установило, что водитель автобуса, потерявший непосредственно перед аварией сознание, прошел предрейсовый осмотр. Мужчина имел завышенные показатели по артериальному давлению – 175/110 (при допустимом показателе 140/90) и повышенную температуру. Несмотря на это фельдшер, проводивший осмотр, допустил водителя к рейсу.

Около двух часов дня самочувствие водителя резко ухудшилось, он потерял сознание. Автобус на спуске с эстакады Северного обхода к мосту через Трубеж протаранил 11 автомобилей. В результате ДТП травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок, пятерым из них потребовалась госпитализация.

По мнению следствия, всего этого можно было бы избежать, если бы фельдшер, проводивший осмотр, надлежавшим образом исполнял свои обязанности.

В настоящее время дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованием безопасности здоровья» направлено в суд.

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