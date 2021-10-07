На несколько часов из-за полумарафона перекроют трассу под Рязанью

В субботу, 9 октября, перекроют участок трассы Рыбное – Константиново, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

По информации властей, причина перекрытия - фестиваль бега (полумарафон) «Есенинский пробег». Посвятят его 126-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина.

Время перекрытия с 09:30 до 15:00.

Для временного проезда по данному маршруту движение откроют с 10:45 до 11:30.

К слову, торжественное открытие состоится на площали Ленина города Рыбное. Старт основного забега намечен на 12:00.

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