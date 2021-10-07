В Рязани представили обновленную и электронную версии карты 1941-1945 годов

Александр Анитов рассказывает о проекте.

В четверг, 7 октября, в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», проходящего в Рязанской областной библиотеке имени Горького, издательство «Пресса» презентовало карту событий Великой Отечественной войны на территории Рязани.

О пилотных выпусках карты говорилось и ранее, но теперь это наглядное пособие прошло выверку историков и краеведов, а также получило достойное оформление и готово к распространению по учебным заведениям и музеям. Инициатором создания подобного продукта выступил известный рязанский краевед Арсен Бабурин.

Директор издательства «Пресса» Александр Анитов сообщил также, что доступна электронная версия карты, которая постепенно будет заполняться эксклюзивными материалами и ссылками на статьи. Через некоторое время электронный ресурс должен превратиться в своеобразную энциклопедию военного времени.

На карте обозначены места бомбардировок, линия обороны, расположение зенитных орудий и воинских частей, а также многое другое.