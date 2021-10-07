Ученый: Медведей под Рязанью было много до войны, потом они исчезли. Фото: Павел КЛОКОВ

Медведи были широко распространены в довоенные годы, но после популяция стала исчезать, и в 70-е годы 20-го века сошла на нет. Об этом «КП-Рязань» сообщила кандидат биологических наук Надежда Панкова.

По словам специалиста, в Рязанской области медведю жить тяжело - влияние антропогенного фактора. Чем больше человек вмешивается в природные процессы, тем меньше мест для комфортного существования медведя.

«Но и в Окском заповеднике ему тяжело - много болот, берлоги устраивать негде, хотя здесь он защищен от человека», - отметила ученый (читать подробнее).

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