МХК «Рязань-ВДВ» победил в первой домашней встрече

«Десантники» в атаке. Фото из архива пресс-службы «Рязани-ВДВ».

МХК «Рязань-ВДВ» в регулярном розыгрыше НМХЛ 6 октября победил в первой домашней встрече у тверских сверстников 4:2. При этом победу нельзя назвать безоговорочной – «Тверичи-СШОР» в концовке матча могли и отыграться.

Первая треть встречи получилась боевой. Уже на 4 минуте Игорь Теребов открыл счет, на 11 минуте Павел Елизаров удвоил преимущество хозяев льда, а спустя 2 минуты Дмитрий Гундырев создал комфортный гандикап для «десантников». В конце периода гости – Александр Шкультецкий – отставание сократили.

Во втором периоде зрители, а их по официальной статистике пришло более четырехсот, увидели два взятия ворот. Александр Баринов был бессилен после броска Теребова, оформившего дубль в этом матче. Уже на 37 минуте Семен Чеботарев заставил капитулировать Дмитрия Ломова – 4:2.

Как ни старались гости отыграться, подопечные Артема Седунова наглухо «засушили» игру, а счет до финальной сирены не изменился. Даже при игре в формате 3х5 последний редут «десантников» оказался неприступным. Таким образом, подопечные тренера-дебютанта НМХЛ уже выдали победную серию из пяти игр.

Сегодня, 7 октября, состоится повторная встреча «Рязани-ВДВ» и «Тверчи-СШОР».

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