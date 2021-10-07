На трассе в Михайловском районе иномарка сбила 7-летнего мальчика.

Утром 6 октября в Михайловском районе произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области. Все случилось на 592-м км трассы «Золотое кольцо».

По предварительным данным, 29-летняя жительница села Низок за рулем автомобиля Hyundai сбила на скорости семилетнего мальчишку из Михайлова, который якобы перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В тот же день, но уже в Рязани 76-летний пенсионер сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку (читать подробнее).

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