На улице Фирсова прямо на пешеходном переходе сбили 16-летнюю рязанку.

Вечером 6 октября на улице Фирсова сбили ребенка, сообщает УМВД России по Рязанской области. По предварительным данным, недалеко от дома №26 пожилой рязанец (76 лет) за рулем автомобиля KIA Ceed на скорости сбил 16-летнюю девушку, которая в этот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.

В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.

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